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НовостиОбщество23 марта 2023 16:28

В Ростове создали антисептик нового поколения

Раствор эффективен против коронавируса и энтеровируса
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростове создали антисептик против коронавируса и энтеровируса.

В Ростове создали антисептик против коронавируса и энтеровируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аспирантка из Ростова Ольга Арамова создала новый антисептик от вирусов, сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

Антисептик эффективен против клеток ДНК, ПЦР-продуктов и другого генетического материала возбудителя коронавируса, энтеровируса.

Изначально ученые разрабатывали свой раствор не как антисептик против вирусов, а как дезинфицирующее средство для работы с древним и загрязненным биологическим материалом человека.

Сейчас учеными получен патент на изобретение, продукт проходит последние испытания на различных патогенных микроорганизмах. Параллельно с этим разрабатывается дизайн упаковки.

Новым продуктом заинтересовалась крупнейшая компания в России и рассматривает возможность его применения в своих медучреждениях, для обработки от патогенов и вирусов поездов и вокзалов.

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