Депутат Госдумы направил запрос в прокуратуру из-за угроз в адрес донской журналистки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос в прокуратуру после сообщений об угрозах донской журналистке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Усматриваю в действиях чиновницы сразу несколько составов УК и КоАП, в т. ч. «воспрепятствование законной деятельности журналистов, — написал Александр Хинштейн.

Он отметил, что также направил запросы в Генпрокуратуру и губернатору Ростовской области.

Александр Хинштейн отреагировал на публикацию одного из изданий Таганрога о ситуации в местном ДДТ. В материале директора учреждения критиковали подчиненные и родители учащихся. Утром 22 марта на личный номер автора статьи пришли несколько аудиосообщений с оскорблениями и угрозами. По данным редакции, отправивший их человек представился как методист ДДТ по научной работе.

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