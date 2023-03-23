В Ростове могут сделать дополнительную остановку на улице Вяземцева. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове могут сделать новую остановку на улице Вяземцева 47/34, на расстоянии 200 м от остановочного пункта ЖК «Красные ворота». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С соответствующей просьбой в Департамент транспорта обратились ростовчане.

Сейчас каждый может проголосовать «за» или «против» установки дополнительной остановки в опросе на сервисе «Активный ростовчанин».

Голосование завершится 3 апреля текущего года.

Сейчас планируется обустройство новой остановки для автобусов маршрута № 24 на улице Школьной, 4.

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