В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин 25 марта

В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
25 марта с 10.00 до 15.00 в Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин у горожан, сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятие направлено на привлечение внимания к важности раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, а также недопущения попадания автомобильных покрышек в окружающую среду.
Контейнеры для сбора шин будут размещены по адресам:
- пр. Королева, 1Д;
- ул. Проселочная, 9А;
- пр. 40-Летия Победы, 73Е.
Главная опасность отработанных покрышек состоит в том, что в природе шины разлагаются более сотни лет, а будучи выброшенными на помойку или несанкционированную свалку часто становятся причинами токсичных пожаров.
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