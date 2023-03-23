В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин 25 марта

В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 марта с 10.00 до 15.00 в Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин у горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к важности раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, а также недопущения попадания автомобильных покрышек в окружающую среду.

Контейнеры для сбора шин будут размещены по адресам:

- пр. Королева, 1Д;

- ул. Проселочная, 9А;

- пр. 40-Летия Победы, 73Е.

Главная опасность отработанных покрышек состоит в том, что в природе шины разлагаются более сотни лет, а будучи выброшенными на помойку или несанкционированную свалку часто становятся причинами токсичных пожаров.

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