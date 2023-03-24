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НовостиОбщество24 марта 2023 4:25

В школах Ростовской области появится курс истории Донского края

Изучать историю региона школьники будут в рамках внеурочной деятельности
Полина ШЕВЧЕНКО
В школах Ростовской области появится курс истории Донского края.

В школах Ростовской области появится курс истории Донского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В школах Ростовской области появится курс истории Донского края, сообщается на сайте Заксобрания Ростовской области. Поправки были приняты на 52-м внеочередном заседании.

На вопрос сохранения национального единства было обращено внимание в послании президента.

Изучать историю региона школьники будут в рамках внеурочной деятельности. Для этого, в том числе, задействуют «Пушкинскую карту». Это поможет вовлечь ребят в посещение донских учреждений культуры.

Программу внеурочного курса поручено разработать министерству общего и профессионального образования Ростовской области.

Как отметил председатель Заксобрания Александр Ищенко, без знания истории своей малой родины невозможно считать себя полноценным гражданином своей страны и жителем области.

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