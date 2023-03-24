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НовостиОбщество24 марта 2023 4:59

Ростовскому госпиталю вынесли предписание из-за проблем со справками раненных на СВО

Необходимые документы военнослужащие получили в феврале-марте
Полина ШЕВЧЕНКО
Ростовскому госпиталю вынесли предписание из-за проблем со справками раненных на СВО.

Ростовскому госпиталю вынесли предписание из-за проблем со справками раненных на СВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная прокуратура ЮВО вынесла предписание военному госпиталю в Ростове за несвоевременную выдачу справок военнослужащим СВО. Ответ ведомства опубликовал в Telegram-канале депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

В ответе прокуратуры на запрос депутата подтверждается факт несвоевременного оформления справок военным-медицинским учреждением.

С жалобами к депутату Госдумы обратились родственники раненных на СВО. Бойцы с ноября-декабря 2022 года не могли получить единовременные выплаты, так как госпиталь не предоставлял в воинские части справки о ранениях.

В феврале-марте этого года военнослужащие получили необходимые документы и выплаты в размере 3 миллионов рублей.

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