В ростовском зоопарке слоны вышли в летние вольеры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь в ростовском зоопарке слонов можно увидеть и в летних вольерах. Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка в соцсетях.

- После повышения температуры воздуха на улице до оптимальной, Юма, Синта и Ситара вышли из зимних помещений и радуются как дети, обсыпая себя песком, - рассказали в учреждении.

Напомним, в марте в зоопарке родился кенгуренок. Пока новорожденный совсем маленький и все время проводит в «сумке» у мамы. Однако это не мешает ему узнавать окружающий мир. Новорожденный начнет привыкать к самостоятельной жизни только через полгода.

А в январе текущего года на свет появился шетлендский пони. Малышу дали кличку Ермак.

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