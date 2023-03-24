Союз журналистов России поддержал СМИ Таганрога в конфликте с Дворцом детского творчества

Конфликт между журналистами и Домом творчества разгорелся в Таганроге Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области отделение Союза журналистов России поддержало представителей СМИ Таганрога в конфликте с руководством городского Дворца детского творчества. Сообщение об этом опубликовали вчера, 23 марта.

- Угрозы журналисту и неприкрытая агрессия подпадают под действие УК и КоАП. Правление регионального отделения Союза журналистов России обращается в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку, а также в прокуратуру с просьбой взять на контроль данное расследование, - говорится в опубликованном заявлении.

Произошедший конфликт не оставил без внимания и депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн.

- Усматриваю сразу несколько составов УК и КоАП. Направляю запросы в Генпрокурору и губернатору Ростовской области. Комитет Госдумы по информполитике будет держать эту ситуацию на особом контроле до ее законного разрешения. Журналистов в обиду не дадим, - написал в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Напомним, скандал разгорелся после публикации о якобы «необоснованных запретах на организацию досуга детей и нарушения в работе Дворца творчества». Известно, что в адрес автора статьи поступили оскорбления и угрозы физической расправой.

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