Женщину обнаружили возле одной из многоэтажек города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове пенсионерка погибла, выпав из окна многоквартирного дома. Происшествие случилось на проспекте Королева утром 24 марта, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».

Свидетели обнаружили женщину с травмами возле дома. На вид ей было около 60 лет. Люди сразу вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась до приезда медиков.

Причина и подробности трагедии пока неизвестны.

Напомним, в Таганроге 45-летний местный житель упал с седьмого этажа и выжил. С переломом руки и ушибом он попал в больницу.

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