На выходных в Ростовской области прогнозируют перепады от 0 до +23 градусов

Перепады погоды будут происходить из-за разницы ночных и дневных температур Фото: Иван МАКЕЕВ

На выходных, 25 и 26 марта, в Ростовской области ожидаются температурные перепады от 0 до +23 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

25 марта, в субботу, погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Возможен туман. Ветер обещают западный и юго-западный 5-10 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с. Ночью прогнозируют +4-9, при прояснениях 0 градусов, днем - около +12-17, по северу и востоку региона - до +23.

26 марта, в воскресенье, местами могут пройти небольшие и умеренные дожди. Также возможен туман. Скорость юго-западного и западного ветра составит 4-9 м/с, иногда 12-14 м/с. Температура воздуха ночью сохранится на уровне +5-10 градусов, по северу области будет +1. Днем следует ожидать +10-15 градусов, по востоку - до +20.

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