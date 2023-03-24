Некачественное масло поставляли в одно из соцучреждений Ростовской области

Проверку провели сотрудники Россельхознадзора и УФАС Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области одному из местных производителей вынесли предупреждение за пищевой фальсификат, который поставили в центр социального обслуживания Волгодонска. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, во время проверки в меню у инвалидов и пожилых людей нашли некачественное сладко-сливочное масло.

- В образце заметили несоответствие соотношения метиловых эфиров жирных кислот молочного жира. Позже в документации производителя также заметили расхождение между заявленной и поставляемой продукцией. В итоге к делу подключились сотрудники Ростовского УФАС, - рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты антимонопольной службы подтвердили «признаки нарушения и введения в заблуждение относительно товара».

- В итоге в марте 2023 года предприятие получило от УФАС предупреждение с требованием не допускать замену натуральных молочных жиров растительными (пальмовым, соевым и другими маслами), которые могут нанести вред здоровью людей, - добавили в Россельхознадзоре.

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