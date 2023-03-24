В Ростовской области следователи начали проверку после угроз журналисту из Таганрога

По результатам проверки вынесут процессуальное решение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области начали проверку после угроз, поступивших в адрес журналиста из Таганрога. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

- Организована проверка информации о поступивших угрозах журналисту одного из интернет-изданий в связи с ранее размещенной публикацией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, в ситуации сейчас также разбираются сотрудники полиции. В пресс-службе донского главка МВД пообещали, что специалисты «всесторонне изучат обстоятельства случившегося».

Ранее представителя СМИ Таганрога поддержали в региональном отделении Союза журналистов России. В организации заявили, что обратятся в Следственный комитет и прокуратуру.

Напомним, скандал разгорелся после публикации о якобы «необоснованных запретах на организацию досуга детей и нарушения в работе Дворца творчества». Известно, что автор статьи получила оскорбления и угрозы физической расправой.

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