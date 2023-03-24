В Ростове с проспекта Шолохова увозят пострадавших после ДТП с участием автобуса

После аварии в сторону парка Авиаторов собралась пробка Фото: Сергей ГАПОН

24 марта в Ростове-на-Дону очевидцы сообщили в социальных сетях о серьезном ДТП с пострадавшими на проспекте Шолохова. По словам ростовчан, около парка Авиаторов в аварию попала маршрутка № 85.

- Подробностей немного. Общественный транспорт имеет разбитое лобовое стекло и большую вмятину спереди. На месте находятся машины скорой помощи. На каталках увезли минимум двух человек, - рассказали в одном из городских пабликов в VK.

Известно, что в эти минуты на месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Официальных комментариев от отдела пропаганды УГИБДД или других ведомств пока не поступало. Информацию еще уточняют.

Добавим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе аварии сейчас еще сохраняется затор. Некоторое время назад машины стояли от кольца на Пригородном вокзале. Теперь пробка идет в сторону парка Авиаторов, примерно от Осетинского переулка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове пенсионерка погибла, выпав из окна

О происшествии сообщили очевидцы (подробности)