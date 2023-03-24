Вечером 25 марта в Ростовской области на час отключат подсветку сооружений

Предлагается погасить внешнюю подсветку зданий
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером 25 марта в Ростове-на-Дону и в других территориях области на час погасят подсветку зданий и сооружений. Это сделают в рамках экологической акции «Сохраним природу Дона для будущих поколений!».
- На один час, с 20:30 до 21:30, предлагается погасить внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений, - сообщает администрация Ростова-на-Дону.
Власти донской столицы пояснили, что экономия электричества поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду и более рационально использовать природные ресурсы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выходных в Ростовской области прогнозируют перепады от 0 до +23 градусов
Ветер обещают преимущественно западный и юго-западный (подробности)