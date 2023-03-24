Вечером 25 марта в Ростовской области на час отключат подсветку сооружений

Предлагается погасить внешнюю подсветку зданий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 25 марта в Ростове-на-Дону и в других территориях области на час погасят подсветку зданий и сооружений. Это сделают в рамках экологической акции «Сохраним природу Дона для будущих поколений!».

- На один час, с 20:30 до 21:30, предлагается погасить внешнюю подсветку крупных архитектурных и инженерных сооружений, - сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Власти донской столицы пояснили, что экономия электричества поможет снизить негативное воздействие на окружающую среду и более рационально использовать природные ресурсы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На выходных в Ростовской области прогнозируют перепады от 0 до +23 градусов

Ветер обещают преимущественно западный и юго-западный (подробности)