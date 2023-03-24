На проспекте Шолохова столкнулись автобусы № 85 и 7. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Четыре человека пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ростове-на-Дону. Это произошло сегодня, 24 марта, на проспекте Шолохова в районе парка Авиаторов, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Известно, что около 11 часов в аварию попали маршрутка № 85 «ж/д вокзал Ростов - ТЦ «Мега» и автобус «Нефаз», который курсировал по направлению № 7 «главный ж/д вокзал - Можаевская».

- Предварительно, 50-летний водитель автобуса № 85 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой общественный транспорт. Пострадали пассажиры маршрутки, их забрала скорая помощь. Степень тяжести травм сейчас уточняется, - прокомментировали в УГИБДД.

Добавим, ранее в районе места происшествия была внушительная пробка. Сейчас дорожная ситуация стабилизировалась, но сложности с проездом еще остались. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

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