В Ростове начали проверку после аварии с автобусами, в которой пострадали 4 человека

Столкновение произошло на проспекте Шолохова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону начали проверку после серьезной аварии с двумя пассажирскими автобусами. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения, а также правил в сфере организации перевозки пассажиров, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, по данным УГИБДД, сегодня на проспекте Шолохова, в районе парка Авиаторов, столкнулись маршрута № 85 и автобус № 7. Предварительно, водитель первого авто не выдержал безопасную дистанцию.

К этому моменту официально известно о четырех пострадавших, которые получили травмы в маршрутке № 85. Известно, что людей увезли в больницу на скорой помощи. Сейчас их состояние уточняется.

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