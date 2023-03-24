Ростовский банк поддержал проведение юбилейного XX фестиваля «Мельпомена»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

20 марта на камерной сцене Ростовского государственного музыкального театра состоялась торжественная церемония награждения победителей XX юбилейного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена». Финансовым партнером фестиваля 10-й год подряд выступил банк «Центр-инвест».

В фестивале приняли участие театры Ростовской области с лучшими спектаклями прошедшего сезона. Руководитель пресс-службы банка Юлия Фиалковская вручила призы победителям в номинациях «Лучшая работа режиссера» (Даниил Безносов) и «Лучшая мужская роль» (Игорь Таранов) из Волгодонского молодежного драматического театра за работу над спектаклем «Герб города N» по пьесе Светланы Баженовой.

- Для банка «Центр-инвест» стало доброй весенней традицией принимать участие в фестивале. Нам ценно и важно не только решать финансовые вопросы горожан, но и оказывать вклад в развитие образовательных, социальных и культурных проектов региона. Мы здесь работаем и живем, и хотим, чтобы наши земляки - клиенты, партнеры и сотрудники банка, были окружены заботой, красотой и искусством, - отметила Юлия Фиалковская.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

На протяжении пяти лет банк реализует проект «Добрый театр» совместно с Ростовским государственным музыкальным театром. Цель проекта - приобщить детей из многодетных семей, инклюзивных классов и детских домов к театральной культуре, создать возможность для их социальной адаптации.

В январе этого года банк поддержал проведение выставки-фестиваля «Другой угол», посвященной ростовским независимым театрам. На выставке было представлено 25 артефактов 12 независимых театров.

В рамках главных принципов ESG-повестки банк активно поддерживает творческие проекты, направленные на развитие региональной культуры и ориентированные на помощь талантливой молодежи.