Центральный Банк РФ подтвердил статус значимого банка «Центр-инвест» на рынке платежных услуг

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк России в очередной раз признал банк «Центр-инвест» кредитной организацией, значимой на рынке платежных услуг, и включил его в соответствующий реестр на 12 позицию. Всего в список вошли 22 финансовые организации России.

Банк «Центр-инвест» является одним из крупнейших региональных игроков на рынке банковских карт, по состоянию на 1 марта 2023 года в обращении находятся 396 000 карт. Клиентам предоставляется широкая линейка карточных продуктов, по которым можно получать кешбэк, проценты на остаток по счету, а также бонусы и привилегии от партнеров.

Премиальные карты Mir Suprime и Mir Suprime+ предоставляют клиентам возможность бесплатного посещения бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов, а также привилегии в рамках премиальной программы лояльности МИР. С полной линейкой банковских карт можно ознакомиться на сайте.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Терминальная сеть банка «Центр-инвест» составляет 1 118 устройств, из них 509 терминалов самообслуживания и 609 банкоматов. Сеть POS-терминалов на сегодняшний день насчитывает 9 500 устройств.

Кредитная организация успешно развивает свою эквайринговую сеть, а также реализовывает эквайринговые проекты регионального и федерального уровня. Ярким примером является федеральный проект по эквайрингу цифровых сертификатов, в рамках которого банк первым в России предоставил возможность получать государственную поддержку на средства реабилитации в рамках ФЗ-491.

В рамках сотрудничества с МФЦ банк «Центр-инвест» организовал возможность приема банковских карт в более чем 1,5 тыс. окон МФЦ Ростовской области, Ставропольского края и Республики Адыгея. Банк предлагает самые выгодные условия по торговому эквайрингу и РКО, а также обеспечивает высокий уровень сервиса.

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