Снова на Донбасс: депутат Ростовской гордумы привез участникам СВО гуманитарную помощь

Депутат гордумы Ростова Павел Кузьмин в очередной раз доставил участникам СВО гуманитарную помощь. Фото: соцсети Павла Кузьмина

Сегодня участникам СВО и мирным жителям Донбасса ростовчане оказывают самую разную помощь. Включился в это дело и депутат Ростовской городской Думы Павел Кузьмин.

Возглавляемое им предприятие "Европолимер" каждый месяц поставляет бойцам и жителям ДНР и ЛНР свою продукцию - специальную промышленную полиэтиленовую пленку. Благодаря ей во многом удается быстро закрыть пустые оконные проемы после артналетов, а бойцы защищены от сырости в окопах и блиндажах.

В очередной поездке Павел Кузьмин привез в ЛНР 15 тысяч квадратных метров пленки. Об этом он написал в своих соцсетях.

- Пленка нужна нашим парням, чтобы простилать окопы и блиндажи. Пока идет спецоперация на Украине, делаем это ежемесячно, - сообщил он.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» связался с депутатом и узнал подробности.

Так, по словам Павла Кузьмина, в ДНР и в ЛНР было отправлено в общей сложности больше 500 тысяч квадратных метров необходимого полиэтилена. Кроме того, депутат помогает и семьям мобилизованных ростовчан.

Павел Кузьмин планирует и дальше оказывать поддержку участникам СВО. Фото: соцсети Павла Кузьмина

Одним требуются продукты, другим – одежда для малышей или подгузники. В помощи не отказывают никому.

Несмотря на то, что поездки на Донбасс небезопасны, депутат и в дальнейшем будет оказывать поддержу защитникам Родины.

- Будем и дальше помогать нашим бойцам. До полной победы над украинским нацизмом, - заключил он.