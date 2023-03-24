В Ростове-на-Дону прошел форум программных разработчиков «Хакатон Spring 2023» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Ростове-на-Дону состоялся 12 Форум программных разработчиков «Хакатон Spring 2023». Мероприятие проходило на площадке ДГТУ. Специалисты компании «Ростелеком» предложили участникам форума кейс под названием «Жизнь заявки». Главная задача кейса заключалась в создании интерфейса для тщательного отслеживания заявок на подключение клиентов провайдера. На сегодняшний день в компании этот процесс из-за большого количества данных недостаточно оперативен. Лучше других участников с этим кейсом справилась команда «КБ HOUSE» и ее капитан Игорь Могилко.

После определенных доработок их приложение найдет свое применение в решении бизнес-задач компании. Так, должна повыситься эффективность заявок, улучшиться обслуживание клиентов и у линейных менеджеров появится удобный инструмент для работы.

По словам ректора ДГТУ Бесариона Месхи, этот форум дает большие возможности для молодых специалистов. Во время хакатона они раскрывают свой потенциал и пробуют силы на различных кейсах.

В этом году общий призовой фонд составил 650 тысяч рублей. При этом сильнейшие участники смогут пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях Ростова, а лучшие из них получат предложения о трудоустройстве сразу по завершению форума.

В рамках форума жюри оценивали работу порядка 500 молодых специалистов из разных уголков страны. Это говорит о том, что сегодня интерес к проектной работе со стороны молодого поколения вырос.

- Российский бизнес сейчас сильно нуждается в свежих идеях и необычных подходах в решении повседневных задач. Поэтому мы на регулярной основе поддерживаем хакатоны. Особенность этих форумов в том, что на них ребята трудятся над теми практическими задачами, которые для них сформулировали заказчики. Нынешний конкурс ИТ-талантов — прекрасная возможность для ребят проявить себя, научиться работать в команде и получить ценный опыт, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов.

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