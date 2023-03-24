В Ростовской области за два года планируют заменить более 660 лифтов

Обновление будут проводить в рамках региональной программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за два года, в 2023 и 2024 годах, в жилых домах планируют заменить более 660 лифтов. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

- Работы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе замену лифтового оборудования, будут выполнять в рамках региональной программы. За 8 минувших лет планово заменили уже около 2,5 тысячи лифтов, - прокомментировал Сергей Сизиков.

По словам чиновника, новые кабинки обычно устанавливают «за счет ежемесячных взносов на капитальный ремонт при финансовой поддержке областного бюджета».

Известно, что из донской казны на указанные цели с начала реализации программы выделили более 675 млн рублей. В 2023 году объем поддержки должен составить около 282 млн рублей.

Добавим, ранее стало известно, что на модернизацию сферы ЖКХ Ростовской области в 2023 и 2024 году намерены выделить 16,3 млрд рублей.

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