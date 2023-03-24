В Ростовской области заболеваемость туберкулезом снизилась на 50% за последние восемь лет

Согласно показателям в регионе снижается и смертность от болезни
Фото: Александр ГЛУЗ
в Ростовской области за последние восемь лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 50%. Об этом сообщили на сайте правительства региона.
24 — марта Всемирный день борьбы с туберкулезом. По словам главного внештатного специалиста фтизиатора министерства здравоохранения региона Галины Саенко, благодаря внедрению современных принципов диагностики и лечения противотуберкулезными препаратами помогло уменьшить число людей, больных туберкулезом.
Отметим, что в регионе за последние годы рост заболеваемости снижается. Так, в 2015 показатели составляли 45,8 на 100 тысяч населения, а в 2022 – 24,6 на 100 тысяч жителей.
Согласно показателям в регионе снижается и смертность. Однако специалисты заметили, что у новых заболевших встречается форма туберкулеза, которая устойчива к сильным препаратам.
- В области ведётся активная работа по раннему выявлению туберкулёза и улучшению материально-технической базы лечебных учреждений. В противотуберкулезных учреждениях области работает современное оборудование для ускоренной диагностики туберкулеза, - сообщили в правительстве.
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