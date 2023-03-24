91 тысяча жителей Ростовской области ухаживают за нетрудоспособными гражданами

На финансовую поддержку во время ухода могут претендовать неработающие граждане. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области ежемесячные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами получают свыше 91 тысячи человек. Это информация регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Финансовую помощь выделяют тем, кто ухаживает за пожилыми людьми от 80 лет, инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), престарелыми, нуждающимися по заключению врачей в постоянном досмотре. Таких людей в регионе 219 тысяч.

Денежную поддержку можно оформить с помощью заявления того, кто будет ухаживать, и согласия того, за кем требуется присмотр. Эти документы нужно подавать через личный кабинет на сайте СФР или через портал госуслуг.

На 1200 рублей из бюджета могут претендовать неработающие трудоспособные граждане, которые не получают пенсию по безработице, а также ребята в возрасте 14 лет.

- Кроме этого, выплаты установлены для родителей, усыновителей или опекунов детей-инвалидов до 18 лет или инвалидов с детства I группы - в размере 10 тысяч рублей, другие лица - в размере 1200 рублей, - говорится в сообщении СФР.

Добавим, в случае трудоустройства, назначения пенсии или пособия по безработице, прекращения ухода, граждане обязаны в течение пяти дней сообщить об этом для избежания переплаты.

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