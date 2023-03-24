В Ростовской области мужчина пойдет под суд за склонение подростков к употреблению наркотиков

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксайском районе мужчина пойдет под суд за склонение подростков к употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По информации ведомства, в 2022 году 31-летний мужчина познакомился с двумя 15-летними школьницами. Злоумышленник предложил им попробовать наркотические вещества. Вскоре его задержали и завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Позже выяснилось, что ранее он уже был судим за незаконный сбыт наркотических веществ.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

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