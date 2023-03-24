Организаторы отмененных концертов в Ростове заявили о возврате билетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организаторы отмененных концертов в Ростове объявили о возврате денег за купленные билеты. Об этом они сообщили на странице Rostov Roof Live в социальной сети.

Напомним, в марте стало известно об отмене выступлений Валерия Меладзе, «Мумий Тролль», «ДДТ», «Машина времени»*.

По словам организаторов, над тем, чтобы эти концерты в итоге состоялись, им пришлось «биться два года». Тем не менее выступления отменили по техническим причинам.

Купившим билеты людям предлагается написать заявление на возврат денег или обменять билеты на другой концерт.

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