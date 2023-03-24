В Ростове-на-Дону пройдет благотворительный фестиваль «Дай лапу»

В ходе фестиваля хозяева питомцев смогут проконсультироваться со специалистами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове вновь пройдет благотворительный фестиваль «Дай лапу». Мероприятие запланировано на 22 и 23 апреля в торговом центре на улице Пойменной, 1.
Во время двухдневной акции горожане смогут забрать к себе в дом кошку или собаку из местных приютов. Также можно приносить медикаменты, миски, корма и другие необходимые вещи для приютов.
В ходе фестиваля хозяева питомцев смогут проконсультироваться со специалистами и посмотреть выступления с четвероногими артистами.
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