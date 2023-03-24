В апреле в Ростове пройдет юбилейный «Тотальный диктант». Фото: Иван МАКЕЕВ

Просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет в Ростове 8 апреля в 14.00, сообщается на сайте администрации города.

Добровольный диктант ростовчане напишут в юбилейный 20-й раз.

В этом году текст диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

Стать участником акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, профессии, семейного положения, интересов.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Уже три года официальным партнером проведения «Тотального диктанта» являются муниципальные библиотеки Ростова. В этом году библиотеки готовы принять участников на 12 площадках.

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