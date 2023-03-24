В новочеркасском политехе прошли ходовые испытания родстера «Крым». Фото: Денис Лагутин Фото: Фото из соцсетей

В ЮРГПУ (НПИ) имени Платова состоялись ходовые испытания автомобиля родстер «Крым». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска.

Родстер «Крым» — проект по созданию бюджетного молодежного автомобиля на компонентной базе Lada Grantа. Руководит проектом доцент Шади Вадим Зубов, он следит за исполнением технической части. Доцент Андрей Азаренков ведет проектную работу и взаимодействует со студентами механического факультета.

Новочеркасцы собираются перевести автомобиль на альтернативные источники энергии.

Мелкосерийный выпуск родстера на базе Lada Granta возможен уже в 2023 году.

В настоящее время студенты и преподаватели работают над третьим прототипом, который должен пройти полный цикл сертификационных испытаний в августе 2023 года.

Сейчас готова общая техническая часть образца автомобиля: двигатель, трансмиссия, системы обеспечения движения, внутрикабинная часть. Далее по плану работы изготовлению внешнего обвеса.

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