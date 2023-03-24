В Ростовской области выявили 355 заболевших коронавирусом. Фото: Алиса ТИТКО

За прошедшие сутки в Ростовской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 355 жителей региона, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 20 пациентам.

Вылечили от коронавируса 279 дончан.

Донской регион остается на 9 месте среди регионов России по количеству заболевших.

На сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 450611 случаев COVID-19. Исследование по диагностике инфекции прошли более 10 миллионов человек.

Медики напоминают о важности соблюдения группами риска гигиены и ограничения посещения общественных мест.

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