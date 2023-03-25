Синоптики обещают в субботу пасмурную погоду и до +18 тепла

Теплый денек обещают синоптики 25 марта на Дону. Фото: Екатерина ПОПОВА

В субботу, 25 марта, в Ростове и области ожидается теплый, но пасмурный день. Это следует из прогноза Ростовского гидрометцентра.

Так, в Ростове-на-Дону, будет облачно с прояснениями, утром туман. Ветер юго-западный и западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется от 16 до 18 градусов тепла.

В Ростовской области также будет облачно и без существенных осадков. Утром местами осядет туман. Ветер юго-западный и западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут от +13 до +18, местами до +21 градуса.

Добавим, в воскресенье температура останется на том же уровне. Только скорость ветра немного усилится, а направление поменяется на южное. При этом днем и вечером возможен небольшой дождь. А уже в понедельник, по прогнозам синоптиков, как в донской столице, так и по всему региону станет прохладнее - дневная температура не будет превышать 15 градусов тепла.

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