В Ростовской области в пожаре погиб 94-летний мужчина

Огнем была охвачена летняя кухня площадью 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Огонь унес жизнь долгожителя в Ростовской области. В пожаре погиб 94-летний житель Тарасовского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по донскому региону.

- В пятницу, 24 марта, в 9.34 поступило сообщение о возгорании в хуторе Елань Тарасовского района, - уточнили в экстренном ведомстве. - Пожар произошел на территории частного домовладения, точнее в летней кухне, на площади 20 квадратных метров.

К сожалению, пожар унес жизнь 94-летнего мужчины.

- Причина возгорания устанавливается, - добавили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

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