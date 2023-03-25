В Ростове пешеходный путь к главному автовокзалу отремонтируют к середине апреля

Работы планируется завершить примерно через три недели. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Путь к главному автовокзалу Ростова-на-Дону отремонтируют к середине апреля. Работы по разбору плитки на лестничном спуске от улицы Максима Горького к мосту через проспект Сиверса начали в пятницу, 24 марта. Завершить их планируется в течение ориентировочно трех недель. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, частично пешеходная зона, выложенная тротуарной плиткой имела провалы вследствие прошлогодних ливней.

-В пятницу мы приступили к ремонту лестничного спуска, расположенного по улице Максима Горького, который является основным путем для жителей города к главному автовокзала, - прокомментировал глава администрации Ленинского района города Константин Тихонов. - По итогу работ будет восстановлено около 200 квадратных метров плиточного покрытия, работы планируется завершить к середине апреля.

Также глава Ленинского района Ростова напомнил, что в донской столице начался ежегодный «Месячник чистоты», когда подведомственные территории после зимы приводят в надлежащий вид.

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