В Аксае горит склад с целлюлозной продукцией

Пожару присвоен второй ранг сложности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксае Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пожар зафиксирован на Новочеркасском шоссе.

- О возгорании металлического склада с целлюлозной продукцией стало известно в 10.25, - уточняют в экстренном ведомстве. - В 10.32 пожару был присвоен второй ранг. На место выехали 39 сотрудников и 11 единиц техники от МЧС.

К 11.11 огонь охватил тысячу квадратных метров площади — полностью пылал один ангар, и пламя перекинулось на стоящий рядом.

Спустя десять минут площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров. В тушении были задействованы уже 40 человек и 13 единиц техники.

На данный момент информации о пострадавших нет.

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