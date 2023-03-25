Площадь пожара на складе в Аксае увеличилась до 1200 квадратных метров

По оперативным данным, за 10 минут площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксае Ростовской области, на Новочеркасском шоссе, экстренные службы продолжают бороться пожаром. Он разгорелся на складе с целлюлозной продукцией. По последним данным площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров за 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по донскому региону.

- Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 40 человек и 13 единиц техники от МЧС, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

За десять минут до этого по оперативным данным площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Напомним, пожару присвоен второй ранг сложности. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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