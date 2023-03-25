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НовостиПроисшествия25 марта 2023 8:43

Площадь пожара на складе в Аксае увеличилась до 1200 квадратных метров

Огонь охватил целый ангар и перекинулся на соседний
Татьяна ТИХОНОВА
По оперативным данным, за 10 минут площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров.

По оперативным данным, за 10 минут площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Аксае Ростовской области, на Новочеркасском шоссе, экстренные службы продолжают бороться пожаром. Он разгорелся на складе с целлюлозной продукцией. По последним данным площадь пожара увеличилась на 200 квадратных метров за 10 минут. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по донскому региону.

- Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров. В тушении задействованы 40 человек и 13 единиц техники от МЧС, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

За десять минут до этого по оперативным данным площадь пожара составляла тысячу квадратных метров.

Напомним, пожару присвоен второй ранг сложности. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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