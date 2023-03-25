Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту пожара на складе в Аксае

В областной прокуратуре проверят соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По факту масштабного пожара на складе с целлюлозной продукцией в Аксайском районе прокуратура Ростовской области организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, о пожаре экстренные службы узнали в субботу, 25 марта, в 10.25. На данный момент пожару присвоен третий ранг сложности. По оперативным данным пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области, полностью охвачен огнем один ангар, также пламя перекинулось на рядом стоящий ангар. Когда огнеборцы прибыли на место, площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, а за десять минут она увеличилась до 1200. На пожаре на данный момент задействованы 40 огнеборцев и 13 единиц техники от МЧС.

- Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов, - прокомментировали в областной прокуратуре. - При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

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