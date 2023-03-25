Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Аксае

В 14.43 удалось ликвидировать открытое горение. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение при пожаре на складе с целлюлозной продукцией в Аксае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- Ликвидация открытого горения произошла в 14.43, - зафиксировали в экстренном ведомстве.

Напомним, о пожаре на Новочеркассом шоссе в Аксае стало известно в десять утра. Сначала ему был присвоен второй ранг сложности. Но огонь быстро распространялся, в итоге охватив два ангара площадью 1200 квадратных метров. В итоге ему был присвоен третий ранг сложности.

На помощь огнеборцам приехал пожарный поезд со станции Батайск. К тушению привлечено 79 человек и 41 единица техники.

Как заверил глава донского МЧС Сергей Филиппов, угрозы для распространения огня на город не было.

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