Семьи года определят в Ростовской области

Лучшие семьи будут выбирать в нескольких номинациях. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Ростовская область проведет региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшие семьи будут выбирать в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России». За победу могут бороться дончане, которые состоят в официальном браке и воспитывают детей, рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития Ростовской области.

Участников регионального этапа отберут на муниципальных конкурсах. Рассмотрев рекомендации от глав администрации областной комитет выберет семьи для участия во всероссийском конкурсе «Семья года».

- За годы проведения в областном этапе конкурса приняло участие более 300 семей и более 30 из них – представляли Донской край во Всероссийском конкурсе, - рассказала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. - Причем ежегодно одна из семей становится победителем в той или иной номинации конкурса.

Например, в 2017 году в номинации «Многодетная семья» победили Климентовы из села Сандата на юге региона. В семье священнослужителя — отца Алексея и матушки Светланы воспитывается 18 детей. Из них шестеро кровных уже выросли и покинули родительское гнездо, а 12 ребят — приемные.

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