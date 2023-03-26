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НовостиОбщество26 марта 2023 4:05

Кому бесплатно установят домашних «пожарных», рассказали в донском правительстве

В регионе реализуется проект «Пожарный в каждый дом»
Татьяна ТИХОНОВА
Сотрудники МЧС вместе с волонтерами и представителями муниципалитетов устанавливают пожарные извещатели в домах у нескольких групп населения. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Сотрудники МЧС вместе с волонтерами и представителями муниципалитетов устанавливают пожарные извещатели в домах у нескольких групп населения. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в рамках профилактической акции «Пожарный в каждый дом» отдельные категории граждан бесплатно получают пожарные извещатели. Эти приборы помогают в обеспечении пожарной безопасности, рассказал заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.

Напомним, с 2020 года сотрудники регионального МЧС вместе с представителями муниципалитетов и добровольцами устанавливают пожарные извещатели в домах у людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, у многодетных и малообеспеченных семей.

Также взрослых членов этих семей инструктируют, как безопасно эксплуатировать электронагревательные приборы, печи, газовое оборудование, напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра.

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