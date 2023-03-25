В МЧС сообщили о полной ликвидации пожара на складе с целлюлозной продукцией в Аксае

79 огнеборцев боролись с пламенем. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар на складе с целлюлозной продукцией в Аксае полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- В 17.00 — полная ликвидация пожара, - зафиксировали в ведомстве.

Напомним, о пожаре стало известно в субботу, 25 марта, после десяти часов утра. Уже в 10.32 ему был присвоен второй ранг сложности. К 11 утра огонь охватил тысячу квадратных метров площади. За десять минут огонь распространился еще на 200 «квадратов»: полыхали два ангара. Тогда ранг сложности был повышен уже до третьего.

На помощь действующим на месте огнеборцам прибыл пожарный поезд из Батайска. Всего в тушении принимали участие 79 человек, была задействована 41 единица техники.

В 13.05 пламя было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, в 14.43 — ликвидировано открытое горение, а в 17.00 пожарные сообщили о полной ликвидации пожара.

Причины его возникновения еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

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