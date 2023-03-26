В Ростове под колесами иномарки погибла пенсионерка

Авария произошла в начале девятого вечера. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Вечером в субботу, 25 марта, в центре Ростове-на-Дону, в ДТП погибла 64-летняя женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сообщение о смертельной аварии поступило в 20.10.

- В районе дома № 194 по улице Красноармейской, 36-летний водитель за рулем автомобиля Honda, по предварительным данным, двигаясь от Театрального проспекта в сторону Ворошиловского проспекта, наехал на 64-летнюю женщину, - прокомментировали в ведомстве. - Она перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия.

- Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в ГИБДД.

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