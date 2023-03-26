В Ростовской гимназии открыли Парту Героя спецоперации

Подвиг героя останется в истории Юридической гимназии. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Юридической гимназии № 9 Ростова-на-Дону прошел торжественный митинг в честь открытия Парты Героя - полковника Владимира Иванова. В Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В открытии Парты Героя приняли участие глава администрации Железнодорожного района донской столицы Андрей Косенко, депутат Заксобрания региона Артур Сурмалян, замначальника ростовского отделения "Юнармии" Игорь Карасев и другие гости.

Напомним, весной 2022 года вместе с группой журналистов из России Владимир Иванов попал под артиллерийский обстрел противника. Рискуя жизнью, он вывел съемочные группы и—под удара, но получил смертельное ранение. Указом Президента России за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга полковник Владимир Иванов награжден Орденом Мужества посмертно.

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