В Азове пешеход пострадал в ДТП с иномаркой

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азове Ростовской области поздно вечером в субботу, 25 марта, произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- В 22 часа на улице Московской 22-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer, по предварительным данным, допустил наезд на 41-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, не убедившись в безопасности и отсутствии приближающегося автомобиля, - прокомментировали в Госавтоинспекции. - Примерно в 30 метрах находился регулируемый пешеходный переход.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, всего полутора часами ранее подобный маневр в Ростове на улице Красноармейской привел к гибели пешехода. 64-летняя пенсионерка переходила улицу в зоне видимости пешеходного перехода в неположенном месте, и ее сбила иномарка. От полученных травм женщина скончалась на месте. Полиция проводит проверку произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове под колесами иномарки погибла пенсионерка

Предварительно, женщина переходила дорогу в неположенном месте (подробнее)