Жителям Ростова и Батайска для экономии посоветовали пересесть на электричку

Пассажирам посчитали экономию при пользовании разными видами транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В целях экономии жителям Ростова и Батайска рекомендуют пересесть с личных автомобилей на электрички. В министерстве транспорта Ростовской области поделились статистикой от «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» по затратам — сколько тратят дончане на своей машине, на автобусе и на электричке по маршруту «Ростов — Батайск — Ростов».

По данным компании, стоимость проезда туда и обратно на личном автомобиле обойдется в 140 рублей, на автобусе — в 100 рублей, а на электричке — в 42 рубля.

За месяц пассажиры электрички при пяти рабочих днях в неделю потратят 924 рубля, на автобусе — 2020 рублей, на машине — 3080. А за год на электричке можно «прокатать» 10324 рубля, на автобусе 24700 рублей, а на автомобиле — 34580 рублей.

Также в сообщении приводятся примеры, на что можно сэкономить при езде на электричке. За месяц можно накопить на тостер, если пересесть на жд транспорт с автобуса. А если оставить автомобиль, то хватит на чашку кофе в день.

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