В районе парка «Лога» в Ростовской области вспыхнул пожар

С ландшафтным пожаром огнеборцы справились за час. Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 26 марта, в хуторе Старая станица Каменского района, недалеко от парка «Лога» вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании поступило в 15.08, - уточнили в экстренном ведомстве. - Горела сухая растительность на северной окраине хутора Старая станица.

К 15.30 пламя было локализовано, а 16.10 огнеборцы зафиксировали полную ликвидацию пожара.

К тушению были привлечены три специалиста и одна единица техники.

В МЧС напоминают о приближении пожароопасного периода. В сухую и ветреную погоду любой окурок может стать причиной серьезного ландшафтного пожара. Поэтому в экстренном ведомстве дончан просят быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности.

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