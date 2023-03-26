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НовостиОбщество26 марта 2023 19:15

Госэкспертиза не одобрила строительство комплекса противочумного института в Ростове

Проект получил отрицательное заключение экспертизы
Татьяна ТИХОНОВА
Планы на расширение учреждения придется отложить, пока документацию не примет Госэкспертиза.

Планы на расширение учреждения придется отложить, пока документацию не примет Госэкспертиза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект строительства зданий противочумного института Роспотребнадзора в Ростове. Проектная документация и инженерные изыскания предназначались для комплекса по улице Волоколамской, 1/99.

Также на сайте Госэкспертизы уточняется, что проектом занимались три организации — строительная компания «Гарант», общества с ограниченной ответственностью «Тон» и «Гео Плюс».

В чем причина отказа экспертов, не указано, как и назначение комплекса зданий.

Отметим, в 2021 году противочумный институт проводил конкурс на работы по сносу административного здания, склада и питомника по тому же адресу на улице Волоколамской.

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