Госэкспертиза не одобрила строительство комплекса противочумного института в Ростове

Планы на расширение учреждения придется отложить, пока документацию не примет Госэкспертиза. Фото: Иван МАКЕЕВ

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект строительства зданий противочумного института Роспотребнадзора в Ростове. Проектная документация и инженерные изыскания предназначались для комплекса по улице Волоколамской, 1/99.

Также на сайте Госэкспертизы уточняется, что проектом занимались три организации — строительная компания «Гарант», общества с ограниченной ответственностью «Тон» и «Гео Плюс».

В чем причина отказа экспертов, не указано, как и назначение комплекса зданий.

Отметим, в 2021 году противочумный институт проводил конкурс на работы по сносу административного здания, склада и питомника по тому же адресу на улице Волоколамской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоит ли бояться неуязвимого для антибиотиков туберкулеза, объяснила врач-инфекционист из Ростова

Зарегистрированные случаи заболевания людей недугом, которому антибиотики нипочем, всерьез напугали жителей Ростовской области (подробнее)