Два водителя и пассажир оказались в больнице после ДТП в Ростовской области

Авария произошла около часа дня в воскресенье. Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области три человека пострадали в ДТП в воскресенье, 26 марта. В больницу попали два водителя и пассажир иномарок. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
- Около 13 часов около дома № 128 по улице Морской 66-летний водитель за рулем Kia Cerato, по предварительным данным, совершая разворот, не занял крайнее левое положение на дороге, и врезался в попутно движущийся Hyundai Accent, которым управлял 27-летний водитель, - рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадали оба водителя и 46-летний пассажир «Киа». Все они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
- Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.
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