В Ростове предложили привлекать школьников к труду для нужд СВО без разрешения родителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Законодательном Собрании Ростовской области предложили дать школам право привлекать учащихся к социально значимому труду без разрешения родителей. Об этом заявила одна из депутатов на заседании Заксобрания.

В качестве примера депутат привела производство окопных свечей и маскировочных сетей для СВО.

Депутат задалась вопросом, насколько родители доверяют школе, если не допускается привлечь детей к социально значимому труду без их согласия.

Она отметила, что в рамках патриотического воспитания школа должна иметь право привлекать обучающихся в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей.

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