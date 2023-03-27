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НовостиОбщество27 марта 2023 4:41

В Ростове предложили привлекать школьников к труду для нужд СВО без разрешения родителей

Депутат заксобрания подняла вопрос о доверии родителей школам
Полина ШЕВЧЕНКО
В Ростове предложили привлекать школьников к труду для нужд СВО без разрешения родителей.

В Ростове предложили привлекать школьников к труду для нужд СВО без разрешения родителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Законодательном Собрании Ростовской области предложили дать школам право привлекать учащихся к социально значимому труду без разрешения родителей. Об этом заявила одна из депутатов на заседании Заксобрания.

В качестве примера депутат привела производство окопных свечей и маскировочных сетей для СВО.

Депутат задалась вопросом, насколько родители доверяют школе, если не допускается привлечь детей к социально значимому труду без их согласия.

Она отметила, что в рамках патриотического воспитания школа должна иметь право привлекать обучающихся в общественно значимый добровольческий труд без разрешения родителей.

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