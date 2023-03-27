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НовостиПроисшествия27 марта 2023 7:07

В Новочеркасске в ДТП пострадал 17-летний парень

Юношу с травмами доставили в больницу
Лейла МИРИШОВА
С травмами пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

С травмами пострадавшего доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске в аварии пострадал 17-летний парень. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 26 марта около 11:00.

По предварительной информации, 39-летний водитель «ВАЗ- 2115», двигаясь со стороны ул. 26 Бакинских комиссаров в сторону пер. Магнитный. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «Хендэ Крета», под управлением 49-летнего, который двигался во встречном направлении.

- В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир «Хендэ Крета». С травмами его доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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