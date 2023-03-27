Эксперты Росприроднадзора через суд потребовали от водоканала Ростова 117,2 млн рублей

Спорную ситуацию будут рассматривать в Арбитражном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области от Росприроднадзора в адрес «Ростовводоканала» поступил иск с финансовыми претензиями. Информация об этом появилась в электронной картотеке Арбитражного суда.

Истец настаивает на взыскании 117,2 млн рублей в рамках «возмещения вреда, причиненного водному объекту». Заявление было принято 20 марта 2023 года, первое слушание должно состояться уже в следующем месяце, 14 апреля.

Детали спора судебная инстанция не уточняет, но уже имеется подробный комментарий от пресс-службы «Ростовводоканала». В организации пояснили, что сотрудники надзорного ведомства в 2021 году обнаружили превышение концентраций загрязняющих веществ на одном из участков реки Дон.

- Любые очистные сооружения, не только находящиеся в ведении «Ростовводоканала», оказывают негативное воздействие на окружающую среду. За это установлена плата в региональный бюджет. В случае превышения концентраций производят перерасчет сумм. Был ли фактически причинен ущерб водному объекту в этом случае, управлением не установлено, - отметили в водоканале Ростова-на-Дону.

Коммунальщики с исковыми требованиями не согласны и намерены их оспорить.

- Водоканал стремится снижать воздействие на окружающую среду. За 7 лет на эти цели потратили 1,25 млрд рублей. «Ростовводоканал» не является вредным производством. Предприятие занимается очисткой стоков, поступающих от жилых районов и промышленных компаний. Мы ведем борьбу с теми, кто использует канализацию не по назначению и нарушает закон, - подчеркнули в «Ростовводоканале».

Добавим, сбросы из Ростова-на-Дону и Батайска сейчас поступают на очистные сооружения Ростовской станции аэрации. На территории этого комплекса площадью 80 га проводят обработку стоков, а также их обеззараживание.

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