Железнодорожники передали третий пакет гуманитарной помощи для санитарного поезда

Фото: СКЖД

В феврале на СКЖД была объявлена акция «Поддержи защитника» по сбору гуманитарной помощи российским военнослужащим, которые проходят лечение в военном клиническом госпитале Южного военного округа, а также направляются на лечение в санитарных поездах.

Железнодорожники передавали собранную гуманитарку на пункты сбора, а затем она прибывала на станцию Ростов - Западный, где и происходила ее погрузка в санитарный поезд.

Фото: СКЖД

- Мы даже не ожидали, что поступит такое количество гуманитарной помощи, - рассказала секретарь координационного совета волонтеров СКЖД, ведущий специалист по управлению персоналом Центра оценки мониторинга персонала и молодежной политики Марина Яцкина. – Только сегодня мы передали порядка 200 кг гуманитарки, собранной нашими работниками. В акции принимали участие все – и железнодорожники, и пенсионеры – серебряные волонтеры. А наши дети подготовили для бойцов свои рисунки.

Перед началом сбора организаторы уточнили у военных, какая именно помощь необходима. Больше всего просили посуду, питьевую воду, чай, кофе, сладости (мед и фрукты), а также блюда быстрого приготовления и продукты длительного хранения. Все это в большом количестве собрали железнодорожники.

На данный момент формируется пакет для четвертого санитарного поезда, в который продолжает поступать гуманитарка из разных регионов.